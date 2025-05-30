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НБУ підвищив курс польського злотого до гривні

Україна, П'ятниця 30 травня 2025 15:48
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НБУ підвищив курс польського злотого до гривні Фото: курс злотого зріс на 3 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після зниження два дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 2 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0795 гривень за 1 злотий (0,0306 грн).
НБУ підвищив курс польського злотого до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому 10,90 гривень і продають по 11,20 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 2 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5261 гривень за 1 долар (-0,0024 грн).

Офіційний курс євро складе 47,074 гривень за 1 євро (0,2714 грн).

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