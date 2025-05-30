НБУ повысил курс польского злотого к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подрожал после снижения два дня подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 2 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,0795 гривен за 1 злотый (0,0306 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,20 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.
Официальный курс на 2 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5261 гривен за 1 доллар (-0,0024 грн).
Официальный курс евро составит 47,074 гривен за 1 евро (0,2714 грн).
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