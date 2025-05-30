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НБУ повысил курс польского злотого к гривне

Украина, Пятница 30 мая 2025 15:48
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НБУ повысил курс польского злотого к гривне Фото: курс злотого вырос на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подрожал после снижения два дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 2 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,0795 гривен за 1 злотый (0,0306 грн).
НБУ повысил курс польского злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,20 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 2 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5261 гривен за 1 доллар (-0,0024 грн).

Официальный курс евро составит 47,074 гривен за 1 евро (0,2714 грн).

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