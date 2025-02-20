НБУ підвищив курс польського злотого до гривні

Офіційний курс на 21 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,4748 гривень за 1 злотий (+0,0656 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,40 гривень і продають по 10,55 гривень. Курс продажу зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 21 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7316 гривень за 1 долар (+0,0502 грн).

Офіційний курс євро складе 43,5511 гривень за 1 євро (+0,0774 грн).