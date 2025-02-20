НБУ повысил курс польского злотого к гривне

Официальный курс на 21 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,4748 гривен за 1 злотый (+0,0656 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,40 гривен и продают по 10,55 гривен. Курс продажи вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 21 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7316 гривен за 1 доллар (+0,0502 грн).

Официальный курс евро составит 43,5511 гривен за 1 евро (+0,0774 грн).