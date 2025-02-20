Долар зростає третій день

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 21 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7316 гривень за 1 долар (+0,0502 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,5511 гривень за 1 євро (+0,0774 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 7 копійок до 41,62-41,65 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,90 гривень.

Євро-долар

НБУ планує замінити основну курсоутворюючу валюту в Україні. Однак зміна валюти основної курсової прив'язки з долара США на євро можлива не раніше ніж через три роки.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна економіст, професор Національного університету "Львівська політехніка" Олексій Другов, сьогоднішня комунікація НБУ, який говорить про зміну валюти основної курсової прив'язки як невідворотну, - це меседж на майбутнє.