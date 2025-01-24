НБУ підвищив курс польського злотого до гривні

Офіційний курс на 27 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,4219 гривень за 1 злотий (-0,0495 грн).

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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,35 гривень і продають по 10,45 гривень. Курс продажу зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні до рівня кінця минулого року.

Офіційний курс на 27 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9253 гривень за 1 долар (-0,0498 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,9168 гривень за 1 євро (+0,2459 грн).