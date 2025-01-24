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Долар продовжує дешевшати: НБУ встановив курс на 27 січня

Україна, П'ятниця 24 січня 2025 15:57
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Долар продовжує дешевшати: НБУ встановив курс на 27 січня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні до рівня кінця минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9253 гривень за 1 долар (-0,0498 грн).
Долар продовжує дешевшати: НБУ встановив курс на 27 січня

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,9168 гривень за 1 євро (+0,2459 грн).
Долар продовжує дешевшати: НБУ встановив курс на 27 січняbank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 8 копійок до 41,88-41,92 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар продовжує дешевшати: НБУ встановив курс на 27 січня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 25 копійок до 42,25 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, попит на валюту був високим наприкінці минулого року у зв'язку з великим обсягом міжнародної допомоги Україні. Частина цих грошей була витрачена на імпорт, через що НБУ збільшив обсяг продажу на міжбанку до рекордних 5,3 млрд доларів.

Попит на валюту залишався значним і на початку 2025 року через сезонний фактор. Однак останніми днями ситуація змінилася, і долар почав дешевшати.

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