НБУ повысил курс польского злотого к гривне

Официальный курс на 27 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,4219 гривен за 1 злотый (-0,0495 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем за 10,35 гривен и продают по 10,45 гривен. Курс продажи вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне до уровня конца прошлого года.

Официальный курс на 27 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,9253 гривен за 1 доллар (-0,0498 грн).

Официальный курс евро составит 43,9168 гривен за 1 евро (+0,2459 грн).