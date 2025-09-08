UA

Курс долара Економіка Авто Tech

НБУ підвищив курс долара після різкого зниження

Фото: курс долара зріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 9 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2497 гривень за 1 долар (+0,0298 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,3818 гривень за 1 євро (+0,2184 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 1 копійку до 41,21-41,24 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 41,45 гривень, курс євро зріс до 48,65 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, цього тижня валютний ринок залишиться передбачуваним. Долар збереже стабільність, тоді як євро коливатиметься.

За його словами, на міжбанку коридор наступного тижня становитиме 41,4-41,8 грн/долар, а на готівковому ринку - 41,4-41,8 грн/долар. Курс євро становитиме 48-49 грн/євро на міжбанку і 48-49,5 грн/євро на готівковому ринку.

