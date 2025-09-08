НБУ підвищив курс долара після різкого зниження

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, цього тижня валютний ринок залишиться передбачуваним. Долар збереже стабільність, тоді як євро коливатиметься.

За його словами, на міжбанку коридор наступного тижня становитиме 41,4-41,8 грн/долар, а на готівковому ринку - 41,4-41,8 грн/долар. Курс євро становитиме 48-49 грн/євро на міжбанку і 48-49,5 грн/євро на готівковому ринку.