НБУ повысил курс доллара после резкого снижения

Официальный курс на 9 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2497 гривен за 1 доллар (+0,0298 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,3818 гривен за 1 евро (+0,2184 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 41,21-41,24 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,45 гривен, курс евро вырос до 48,65 гривен.