НБУ підвищив курс долара після місячного мінімуму

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчав після досягнення мінімуму за останній місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0948 грн за 1 долар (+0,0780 грн).

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Курс євро становитиме 45,383 гривень за 1 євро (-0,1744 грн).

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 16 копійок до 41,13-41,16 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,35 гривні.

Додаткові обмеження НБУ

НБУ вирішив запровадити ліміти за валютними картками українців. Поки що це стосується лише купівлі коштовностей та операцій нерухомістю.

Зокрема, НБУ встановлює щомісячний ліміт у розмірі 100 тис. гривень в еквіваленті на купівлю годинника, ювелірних виробів, виробів зі срібла, дорогоцінного каміння, монет тощо. за кордоном.

Крім того, НБУ ввів ліміт у 500 гривень на місяць для операцій з агентами та менеджерами з нерухомістю за кордоном.

За оцінками НБУ, цими заходами дозволять уникнути відтоку капіталу з України у великих обсягах.