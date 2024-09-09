НБУ обмежив використання валютних карток за кордоном: які будуть ліміти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

Посилення обмежень стосуватиметься купівлі годинників, ювелірних виробів, виробів зі срібла, коштовного каміння, монет тощо за кордоном.

НБУ встановлює щомісячний ліміт у розмірі 100 тис. гривень в еквіваленті на розрахунки за кордоном з використанням платіжних карток, відкритих українськими банками до рахунків в іноземній валюті, на операції з кодами торговця 5094 (коштовне каміння, метали та ювелірні вироби), 5944 (годинники, ювелірні вироби та вироби зі срібла) та 5972 (магазини монет та марок).

"Необхідність у цьому заході засвідчив проведений НБУ аналіз із залученням банків та платіжних систем. Він підтвердив наявність спроб уникнути обмеження на купівлю банківських металів за межами України, встановлене НБУ на період дії воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Також вводяться обмеження операцій з агентами та менеджерами з нерухомістю за кордоном.

Встановлюється щомісячний ліміт у розмірі 500 тис. гривень в еквіваленті на операції з кодом торговця 6513 (агенти та менеджери з нерухомості). Операції з таким кодом використовуються для сплати комісії за управління, оплату за проживання та пов'язаних із цим комісій.

"Ліміт у 500 тис. грн враховує потреби українців, що перебувають за межами України або подорожують за кордоном, та задовольняє потреби 98% клієнтів банків, що здійснюють зазначені операції. Він дасть змогу запобігти спробам обходити встановлені НБУ обмеження на відповідні операції та уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах", - йдеться в повідомленні.