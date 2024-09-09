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НБУ повысил курс доллара после месячного минимума

Украина, Понедельник 09 сентября 2024 15:44
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НБУ повысил курс доллара после месячного минимума Фото: курс доллара вырос на 8 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подрожал после достижения минимума за последний месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,0948 гривен за 1 доллар (+0,0780 грн).

НБУ повысил курс доллара после месячного минимума

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,383 гривен за 1 евро (-0,1744 грн).

НБУ повысил курс доллара после месячного минимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 16 копеек до 41,13-41,16 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повысил курс доллара после месячного минимума

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,35 гривен.

Дополнительные ограничения НБУ

НБУ решил ввести лимиты по валютным карточкам украинцев. Пока это касается только покупки драгоценностей и операций недвижимостью.

В частности, НБУ устанавливает ежемесячный лимит в размере 100 тыс. гривен в эквиваленте на покупку часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет и т.п. за рубежом.

Кроме того, НБУ ввел лимит в 500 гривен в месяц для сделок с агентами и менеджерами с недвижимостью за рубежом.

По оценкам НБУ, этим меры позволят избежать оттока капитала из Украины в больших объемах.

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