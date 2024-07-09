НБУ підвищив курс долара до нового історичного максимуму

Офіційний курс на 10 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,7662 грн за 1 долар (+0,0662 грн). Вище курс був лише 4 липня - 40,7599.

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Курс євро становитиме 44,0846 гривень за 1 євро (+0,0065 грн). Це також історичний максимум. Вище курс був лише 9 липня - 44,0781.

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 5 копійок до 40,76-40,78 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,05 гривні.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна, Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, основні показники валютного ринку на цьому тижні залишаться на рівні кількох попередніх тижнів.

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку та готівковому ринку становитимуть: 40-41 грн/долар та 43-45 грн/євро та 40-41,2 грн/долар та 43-46 грн/євро відповідно.