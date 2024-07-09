UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ підвищив курс долара до нового історичного максимуму

Фото: курс долара виріс 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до нового історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 10 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,7662 грн за 1 долар (+0,0662 грн). Вище курс був лише 4 липня - 40,7599.

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,0846 гривень за 1 євро (+0,0065 грн). Це також історичний максимум. Вище курс був лише 9 липня - 44,0781.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 5 копійок до 40,76-40,78 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,05 гривні.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна, Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, основні показники валютного ринку на цьому тижні залишаться на рівні кількох попередніх тижнів.

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку та готівковому ринку становитимуть: 40-41 грн/долар та 43-45 грн/євро та 40-41,2 грн/долар та 43-46 грн/євро відповідно.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ