Яким буде курс долара: банкір дав прогноз на наступний тиждень

Наступного тижня та до кінця літа курсові показники будуть більш-менш зрозумілими і прогнозованими, а коридори коливань на міжбанку і готівковому ринку можуть почасти звужуватися до 40,4-40,7 грн за долар.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Водночас літній період спокою може завершитися з настанням осені: за прогнозом урядовців інфляція має прискоритися до 5-6%, рівень споживчих цін зросте (через збільшення акцизів на пальне та збільшення вартості електроенергії)", - сказав він.

Лєсовий прогнозує, що курсові зміни стануться вже ближче до вересня, а поки ринок перебуває у стані малопомітних коригувань: коли у тижневому розрізі основні валютні показники залишатимуться майже без змін, а рівень зростання чи зниження курсів вимірюється в прямому сенсі копійками.

За його словами, основні економічні фактори, що формують ринок, залишаються все тими ж:

Обсяг отримуваного макрофіну, що спрямовується на покриття частини видатків бюджету (Україна щомісяця потребує до 3 млрд доларів зовнішніх фінансів, які спрямовуються переважно на покриття розриву між доходами та видатками держбюджету; наприкінці червня Україна отримала сумарно близько 4 млрд доларів від ЄС та МВФ);

Розвиток експорту та поповнення міжнародних валютних резервів;

Монетарна політика регулятора: дія режиму "керованої гнучкості", що не лише стабілізує ситуацію на ринку, а й запобігає будь-яким кризовим явищам;

Сезонне зниження активності на ринку на 10-15% від показників червня.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні показники валютного ринку залишаться на рівні кількох попередніх тижнів, а саме:

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку та готівковому ринку: 40-41 грн/долар та 43-45 грн/євро та 40-41,2 грн/долар та 43-46 грн/євро відповідно.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Літнє затишшя на валютному ринку також можна вважати частиною монетарної стратегії. Проте чим ближче до осені, тим більш відчутними стануть валютні зміни. Попри те, що ризики обвалу гривні є мінімальними, ситуація на ринку суттєво пожвавиться, тому за 1-1,5 місяця можна очікувати більш вагомі, а не лише косметичні курсові зміни", - констатував Лєсовий.