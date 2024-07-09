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НБУ повысил курс доллара до нового исторического максимума

Фото: курс доллара вырос 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до нового исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,7662 гривен за 1 доллар (+0,0662 грн). Выше курс был только 4 июля - 40,7599.

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,0846 гривен за 1 евро (+0,0065 грн). Это также исторический максимум. Выше курс был только 9 июля - 44,0781.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 40,76-40,78 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,05 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина, Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, основные показатели валютного рынка на этой неделе останутся на уровне нескольких предыдущих недель

Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке и наличном рынке составят: 40-41 грн/доллар и 43-45 грн/евро и 40-41,2 грн/доллар и 43-46 грн/евро соответственно.

 

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