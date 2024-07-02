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НБУ підвищив курс долара до нового історичного максимуму

Україна, Вівторок 02 липня 2024 15:35
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НБУ підвищив курс долара до нового історичного максимуму Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до нового історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 3 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,7476 грн за 1 долар (+0,1063 грн).

Попередній максимум було зафіксовано 14 червня - 40,6908.

НБУ підвищив курс долара до нового історичного максимумуbank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,6977 гривень за 1 євро (+0,0124 грн).

НБУ підвищив курс долара до нового історичного максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 11 копійок до 40,78-40,80 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ підвищив курс долара до нового історичного максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 40,90 гривень.

Прогноз курсу

Кабінет міністрів анонсував подальше зростання курсу долара у 2025 році. Згідно з Бюджетною декларацією, середній курс зросте на 10% до 45 грн/долар (45,6 на грудень),

До бюджету на 2024 рік закладено середній курс 40,7 грн/долар та 42,1 грн/долар на грудень.

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