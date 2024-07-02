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НБУ повысил курс доллара до нового исторического максимума

Украина, Вторник 02 июля 2024 15:35
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НБУ повысил курс доллара до нового исторического максимума Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до нового исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,7476 гривен за 1 доллар (+0,1063 грн).

Предыдущий максимум был зафиксирован 14 июня - 40,6908.

НБУ повысил курс доллара до нового исторического максимумаbank.gov.ua

Курс евро составит 43,6977 гривен за 1 евро (+0,0124 грн).

НБУ повысил курс доллара до нового исторического максимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 40,78-40,80 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повысил курс доллара до нового исторического максимума

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 40,90 гривен.

Прогноз курса

Кабинет министров анонсировал дальнейший рост курса доллара в 2025 году. Согласно Бюджетной декларации, средний курс вырастет на 10% до 45 грн/доллар (45,6 на декабрь),

В бюджет на 2024 год заложен средний курс 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на декабрь.

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