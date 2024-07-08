НБУ підвищив курс долара, курс євро вперше піднявся вище 44 гривень

Офіційний курс на 9 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,7000 гривень за 1 долар (+0,1580 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,0781 гривень за 1 євро (+0,2157 грн). Це історичний максимум. Вище курс був лише 3 червня - 43,9850.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 1 копійок до 40,71-40,73 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,00 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна, Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, влітку не варто чекати суттєвих коливань курсу долара.

Проте чим ближче до осені, тим відчутнішими стануть валютні зміни.