НБУ повысил курс доллара, курс евро впервые поднялся выше 44 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро обновил исторический максимум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 9 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,7000 гривен за 1 доллар (+0,1580 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 44,0781 гривен за 1 евро (+0,2157 грн). Это исторический максимум. Выше курс был только 3 июня - 43,9850.
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 1 копеек до 40,71-40,73 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,00 гривен.
Как отметил в комментарии РБК-Украина, Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, летом не стоит ждать существенных колебаний курса доллара.
Однако чем ближе к осени, тем ощутимее станут валютные изменения.