НБУ повысил курс доллара, курс евро впервые поднялся выше 44 гривен

Официальный курс на 9 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,7000 гривен за 1 доллар (+0,1580 грн).

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Курс евро составит 44,0781 гривен за 1 евро (+0,2157 грн). Это исторический максимум. Выше курс был только 3 июня - 43,9850.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копеек до 40,71-40,73 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,00 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина, Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, летом не стоит ждать существенных колебаний курса доллара.

Однако чем ближе к осени, тем ощутимее станут валютные изменения.