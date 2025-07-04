НБУ підвищив курс долара і знизив курс євро

Обмін валют

За даними опитування дані опитування компанії Info Sapiens, більшість українців необізнані в усіх фінансових темах, крім курсу валют.

Дві третини українців (63%) заявляють, що вони обізнані в темі обміну валют. Інші сфери фінансової грамотності набрали менше 50%.

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