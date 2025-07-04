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НБУ підвищив курс долара і знизив курс євро

Фото: курс долара зріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала, але коштує дорожче 49 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 7 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7341 гривень за 1 долар (+0,0102 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 49,121 гривень за 1 євро (-0,0548 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,95 гривень, курс євро - 49,60 гривень.

 

Обмін валют

За даними опитування дані опитування компанії Info Sapiens, більшість українців необізнані в усіх фінансових темах, крім курсу валют.

Дві третини українців (63%) заявляють, що вони обізнані в темі обміну валют. Інші сфери фінансової грамотності набрали менше 50%.

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