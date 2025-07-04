НБУ повысил курс доллара и снизил курс евро

Обмен валют

По данным опроса данные опроса компании Info Sapiens, большинство украинцев неосведомлены во всех финансовых темах, кроме курса валют.

Две трети украинцев (63%) заявляют, что они осведомлены в теме обмена валют. Другие сферы финансовой грамотности набрали менее 50%.

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