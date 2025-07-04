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НБУ повысил курс доллара и снизил курс евро

Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела, но стоит дороже 49 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7341 гривен за 1 доллар (+0,0102 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 49,121 гривен за 1 евро (-0,0548 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,74-41,77 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,95 гривен, курс евро - 49,60 гривен.

Обмен валют

По данным опроса данные опроса компании Info Sapiens, большинство украинцев неосведомлены во всех финансовых темах, кроме курса валют.

Две трети украинцев (63%) заявляют, что они осведомлены в теме обмена валют. Другие сферы финансовой грамотности набрали менее 50%.

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