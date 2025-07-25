НБУ підвищив курс долара і опустив курс євро нижче 49 гривень

Прогноз курсу

Аналітики неурядових організацій очікують помірного зростання курсу долара.

Медіанне значення прогнозів експертів становить 42,1 грн/долар у середньому за 2025 рік і 43,2 грн/долар на кінець року. Таким чином курс зросте лише на 3%.

На 2026 рік експерти очікують курс 44,1 грн/долар у середньому за рік і 45,4 грн/долар на кінець року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.