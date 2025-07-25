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НБУ повысил курс доллара и опустил курс евро ниже 49 гривен

Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7824 гривен за 1 доллар (+0,0086 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,9815 гривен за 1 евро (-0,1194 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,95 гривен, курс евро - 49,40 гривен.

 

Прогноз курса

Аналитики неправительственных организаций ожидают умеренного роста курса доллара.

Медианное значение прогнозов экспертов составляет 42,1 грн/доллар в среднем за 2025 год и 43,2 грн/доллар на конец года. Таким образом курс вырастет всего на 3%.

На 2026 год эксперты ожидают курс 44,1 грн/доллар в среднем за год и 45,4 грн/доллар на конец года.

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