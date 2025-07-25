НБУ повысил курс доллара и опустил курс евро ниже 49 гривен

Прогноз курса

Аналитики неправительственных организаций ожидают умеренного роста курса доллара.

Медианное значение прогнозов экспертов составляет 42,1 грн/доллар в среднем за 2025 год и 43,2 грн/доллар на конец года. Таким образом курс вырастет всего на 3%.

На 2026 год эксперты ожидают курс 44,1 грн/доллар в среднем за год и 45,4 грн/доллар на конец года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.