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Курс долара Економіка Авто Tech

НБУ підвищив курс долара, євро продовжує дешевшати

Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта знову подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7644 гривень за 1 долар (+0,0512 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,6448 гривень за 1 євро (-0,1043 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 41,80-41,83 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,90 гривень, курс євро впав до 48,20 гривень.

 

 

Євро замість долара

За даними НБУ, недовіра українців до американської валюти призвела до зміни пріоритетів.

Чистий попит на готівковий долар у II кварталі 2025 року знизився до 0,1 млрд доларів з 1,9 млрд доларів у попередньому кварталі. Попит на готівковий євро, навпаки, зменшився незначно.

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