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НБУ повысил курс доллара, евро продолжает дешеветь

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта снова подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 4 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,7644 гривен за 1 доллар (+0,0512 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,6448 гривен за 1 евро (-0,1043 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,80-41,83 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,90 гривен, курс евро упал до 48,20 гривен.

 

Евро вместо доллара

По данным НБУ, недоверие украинцев к американской валюте привело к смене приоритетов.

Чистый спрос на наличный доллар во II квартале 2025 года снизился до 0,1 млрд долларов с 1,9 млрд долларов в предыдущем квартале. Спрос на наличный евро, наоборот, уменьшился незначительно.

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