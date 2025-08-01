НБУ повысил курс доллара, евро продолжает дешеветь

Официальный курс на 4 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,7644 гривен за 1 доллар (+0,0512 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,6448 гривен за 1 евро (-0,1043 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,80-41,83 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,90 гривен, курс евро упал до 48,20 гривен.