НБУ підвищив курс долара на 9 копійок

Офіційний курс долара на 14 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5149 гривень за 1 долар (+0,0881 грн).

Офіційний курс євро становить 48,6472 гривень за 1 євро (+0,5714 грн).

На міжбанку сьогодні курс зріс на 4 копійки до 41,51-41,54 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям 13 серпня.

На готівковому ринку курс продажу долара зріс на 6 копійок до 41,71 гривень, водночас курс продажу євро збільшився на 30 копійок до 48,83 гривень.