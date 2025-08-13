RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

НБУ повысил курс доллара на 9 копеек

Фото: Курс доллара вырос на 9 копеек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара к гривне – на 9 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 14 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,5149 гривен за 1 доллар (+0,0881 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 48,6472 гривен за 1 евро (+0,5714 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,51-41,54 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием 13 августа. 

udinform.com

На наличном рынке курс продажи доллара вырос на 6 копеек до 41,71 гривен, при этом курс продажи евро увеличился на 30 копеек до 48,83 гривен.

Официальный курс евро

Скачок официального курса евро на 57 копеек – это наибольшее повышение, которое произошло с 5 августа, когда курс начал расти после значительного падения на протяжении 27 июля – 4 августа. Но пока курс евро не достиг рекордного исторического значения – 49,4 гривны, которое было установлено НБУ на 2 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара