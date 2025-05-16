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НБУ підвищив курс долара на 19 травня

Фото: курс долара зріс на 2 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4983 гривень за 1 долар (+0,0274 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 46,449 гривень за 1 євро (+0,0659 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 5 копійок до 41,52-41,56 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,70 гривень.

 

Прогноз курсу

З початку місяця курс долара практично не змінився - 42,56 грн/долар наприкінці квітня. Курс нижчий, ніж наприкінці 2024 року - 42,03 грн/долар.

Аналітики чекають девальвації гривні в другій половині року, коли НБУ послабить боротьбу з інфляцією. Однак вона буде помірною - до 43-44 гривень.

МВФ прогнозує середньорічний курс у 2025 році на рівні 42,5 грн/долар.

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