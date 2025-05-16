НБУ підвищив курс долара на 19 травня

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 19 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4983 гривень за 1 долар (+0,0274 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 46,449 гривень за 1 євро (+0,0659 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 5 копійок до 41,52-41,56 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,70 гривень.
З початку місяця курс долара практично не змінився - 42,56 грн/долар наприкінці квітня. Курс нижчий, ніж наприкінці 2024 року - 42,03 грн/долар.
Аналітики чекають девальвації гривні в другій половині року, коли НБУ послабить боротьбу з інфляцією. Однак вона буде помірною - до 43-44 гривень.
МВФ прогнозує середньорічний курс у 2025 році на рівні 42,5 грн/долар.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.