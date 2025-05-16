НБУ повысил курс доллара на 19 мая

Прогноз курса

С начала месяца курс доллара практически не изменился - 42,56 грн/доллар в конце апреля. Курс ниже, чем конце 2024 года - 42,03 грн/доллар.

Аналитики ждут девальвации гривны во второй половине года, когда НБУ ослабит борьбу с инфляцией. Однако она будет умеренной - до 43-44 гривен.

МВФ прогнозирует среднегодовой курс в 2025 году на уровне 42,5 грн/доллар.

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