НБУ підвищив курс долара

Офіційний курс долара на 12 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0139 гривні за 1 долар (+0,06 грн).

З початку року курс долара знизився на 1 копійку. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 листопада курс долара став більшим на 4 копійки. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.

Курс долара і євро на 10 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 12 листопада становить 48,6101 гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала. Порівняно з 11 листопада її вартість збільшилася на 7 копійок.

Динаміка змін курсу євро та долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 11 листопада курс становить 42,04-42,07 грн/долар (купівля-продаж). Порівняно із закриттям торгів 10 листопада він знизився на 2 копійки.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 10 листопада зріс на 4 копійки та становить 42,25 гривні. Євро також подорожчало на 4 копійки. На готівковому ринку його курс становить 48,95 гривні.