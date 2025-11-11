НБУ повысил курс доллара

Официальный курс доллара на 12 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0139 гривны за 1 доллар (+0,06 грн).

С начала года курс доллара понизился на 1 копейку. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара стал больше на 4 копейки. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.

Курс доллара и евро на 10 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 12 ноября составляет 48,6101 гривны. Единая европейская валюта также подорожала. По сравнению с 11 ноября ее стоимость увеличилась на 7 копеек.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 11 ноября курс составляет 42,04–42,07 грн/доллар (покупка-продажа). По сравнению с закрытием торгов 10 ноября он понизился на 2 копейки.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 10 ноября вырос на 4 копейки и составляет 42,25 гривны. Евро также подорожало на 4 копейки. На наличном рынке его курс составляет 48,95 гривны.