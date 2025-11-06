НБУ підвищив курс долара

Офіційний курс долара на 7 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0836 гривні за 1 долар (+0,02 грн).

З початку року курс року курс долара підвищився на 6 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 листопада долар зріс на 11 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.

Курс долара і євро на 7 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 7 листопада становить 48,5224 гривні. Єдина європейська валюта істотно зміцнилася. Порівняно з 6 листопада її вартість зросла на 19 копійок.

Динаміка змін курсу євро і долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 5 листопада курс підвищився на 3 і копійки до 42,08-42,11 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 4 листопада.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 5 листопада підвищився на 1 копійку до 42,26 гривні. Євро, своєю чергою, подорожчав на 4 копійки. На готівковому ринку його курс становить 48,78 гривні.