НБУ повысил курс доллара

Официальный курс доллара на 7 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0836 гривны за 1 доллар (+0,02 грн).

С начала года курс года курс доллара повысился на 6 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября доллар вырос на 11 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.

Курс доллара и евро на 7 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 7 ноября составляет 48,5224 гривны. Единая европейская валюта существенно укрепилась. По сравнению с 6 ноября ее стоимость выросла на 19 копеек.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 5 ноября курс повысился на 3 и копейки до 42,08–42,11 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 4 ноября.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 5 ноября повысился на 1 копейку до 42,26 гривны. Евро, в свою очередь, подорожал на 4 копейки. На наличном рынке его курс составляет 48,78 гривны.