НБУ підвищив курс долара

Україна, Четвер 06 листопада 2025 16:26
НБУ підвищив курс долара Курс долара підвищився на 2 копійки (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко
Експерт: Тарас Лєсовий

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні – на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 7 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0836 гривні за 1 долар (+0,02 грн).

З початку року курс року курс долара підвищився на 6 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 листопада долар зріс на 11 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.

НБУ підвищив курс долара

Курс долара і євро на 7 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 7 листопада становить 48,5224 гривні. Єдина європейська валюта істотно зміцнилася. Порівняно з 6 листопада її вартість зросла на 19 копійок.

НБУ підвищив курс долара

Динаміка змін курсу євро і долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 5 листопада курс підвищився на 3 і копійки до 42,08-42,11 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 4 листопада.

НБУ підвищив курс долара

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 5 листопада підвищився на 1 копійку до 42,26 гривні. Євро, своєю чергою, подорожчав на 4 копійки. На готівковому ринку його курс становить 48,78 гривні.

Прогноз курсу долара

У жовтні-листопаді курс долара піднявся до 41,8–42 гривні після сигналів МВФ про можливу девальвацію, що відновило тренд на поступове зростання, зазначив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За його словами, плавне зміцнення долара не привід для занепокоєння, хоча вплив зовнішніх факторів залишається непередбачуваним. Суттєвих коливань на валютному ринку він не очікує. За прогнозом Лєсового, на початку листопада долар триматиметься близько 42 гривень, а євро – у межах 48-49 гривень

