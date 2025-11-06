ua en ru
НБУ повысил курс доллара

Украина, Четверг 06 ноября 2025 16:26
НБУ повысил курс доллара Курс доллара повысился на 2 копейки (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко
Эксперт: Тарас Лесовой

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне – на 2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 7 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0836 гривны за 1 доллар (+0,02 грн).

С начала года курс года курс доллара повысился на 6 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября доллар вырос на 11 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.

НБУ повысил курс доллара

Курс доллара и евро на 7 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 7 ноября составляет 48,5224 гривны. Единая европейская валюта существенно укрепилась. По сравнению с 6 ноября ее стоимость выросла на 19 копеек.

НБУ повысил курс доллара

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 5 ноября курс повысился на 3 и копейки до 42,08–42,11 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 4 ноября.

НБУ повысил курс доллара

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 5 ноября повысился на 1 копейку до 42,26 гривны. Евро, в свою очередь, подорожал на 4 копейки. На наличном рынке его курс составляет 48,78 гривны.

Прогноз курса доллара

В октябере-ноябре курс доллара поднялся до 41,8–42 гривны после сигналов МВФ о возможной девальвации, что возобновило тренд на постепенный рост, отметил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, плавное укрепление доллара не повод для беспокойства, хотя влияние внешних факторов остается непредсказуемым. Существенных колебаний на валютном рынке он не ожидает. По прогнозу Лєсового, в начале ноября доллар будет держаться около 42 гривен, а евро – в пределах 48–49 гривен

