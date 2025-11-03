UA

Курс долара Економіка

НБУ підвищив курс долара на 15 копійок

Курс долара підвищився на 15 копійок (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні – на 15 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 4 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0409 гривні за 1 долар (+0,15 грн). НБУ знову підвищив курс долара після того, як кілька днів поспіль американська валюта дешевшала щодо гривні.

З початку року курс долара підвищився на 2 копійки. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 жовтня долар зріс на 90 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,14 гривні.

Курс долара і євро на 3 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 4 листопада становить 48,4269 гривні. Єдина європейська валюта також дорожчала. Її ціна підвищилася на 2 копійки.

Динаміка змін курсу євро і долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 3 листопада курс підвищився на 9 і копійок до 42,05-41,08 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 31 жовтня.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 31 жовтня підвищився на 8 копійок до 42,14 гривні. Євро, своєю чергою, подешевшав на 11 копійок. На готівковому ринку його курс становить 48,85 гривні.

Прогноз курсу долара

У листопаді ситуація на валютному ринку України може залишатися напруженою, зазначив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лісовий. На динаміку курсу впливає підготовка державного бюджету на 2026 рік, у якому закладено орієнтир 45,7 грн за долар.

Також ринок враховуватиме обсяги очікуваної міжнародної підтримки на наступний рік. За оцінками експерта, курс долара в цей період коливатиметься в діапазоні близько 41,8-42,5 грн.

долариКурс євроКурси валют