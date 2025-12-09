НБУ підвищив курс долара на 11 копійок

Курс долара до євро

Долар почав поступово повертати довіру з боку інвесторів на тлі зниження торговельної невизначеності, наголошується в Макроекономічному та монетарному звіті НБУ станом на грудень 2025 року.

Валюта США в жовтні-листопаді зміцнилася по відношенню до євро на більш ніж 1,2%, хоча очікування подальшого зниження ставки ФРС обмежили подальше зміцнення долара, йдеться в документі. Консенсус-прогноз щодо курсу євро/долар на кінець 2025 року - початок 2026 року зберігається на рівні 1,17-1,18 доларів за 1 євро.