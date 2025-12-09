RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

НБУ повысил курс доллара на 11 копеек

Фото: Курс доллара увеличился на 11 копеек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне – на 11 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 10 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1838 гривен за 1 доллар (+0,11 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,0935 гривен за 1 евро (+0,07 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился на 2 копейки – до 42,13-42,16 гривен за доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 8 декабря.

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара по сравнению со значением 8 декабря вырос на 6 копеек и составляет 42,43 гривен, при этом, курс продажи евро увеличился на 3 копейки – до 49,45 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,90 и 48,89 гривен соответственно.

Курс доллара к евро

Доллар начал постепенно возвращать доверие со стороны инвесторов на фоне снижения торговой неопределенности, отмечается в Макроэкономическом и монетарном отчете НБУ по состоянию на декабрь 2025 года.

Валюта США в октябре-ноябре укрепилась по отношению к евро на более чем 1,2%, хотя ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС ограничили дальнейшее укрепление доллара, говорится в документе. Консенсус-прогноз касательно курса евро/доллар на конец 2025 года – начало 2026 года сохраняется на уровне 1,17-1,18 долларов за 1 евро.

Курс доллара