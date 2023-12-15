НБУ підняв офіційний курс долара понад 37 гривень

Офіційний курс на 18 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,0211 грн за 1 долар (+0,0298 грн).

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Курс євро становитиме 40,5122 гривень за 1 євро (+0,0992 грн). Курс визначається котируваннями на міжнародному ринку пари євро/долар і не залежить від НБУ.

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 37,02-37,04 грн/долар (купівля-продаж).

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На готівковому ринку курс впав на 5 копійок до 37,69 гривні за долар.

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, курс долара виріс на міжбанку за останні тижні через зміну тренду. "Зараз ми є свідками вже звичного довоєнного для нас процесу, коли сезонність чи потреба у валюті зростає, адже відбувається засвоєння тих витрат, які протягом року, можливо, накопичувалися і, як завжди, не встигали їх реалізувати", - сказав він.

Як зазначив голова НБУ, "це звичний нормальний процес", якого прагнув НБУ, переходячи до керованої гнучкості курсу.

Водночас, як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, на готівковому ринку спостерігається зворотна тенденція - долар дешевшає. У результаті різниця між офіційним та готівковим курсами скоротилася з початку жовтня з 5 до 2%.