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НБУ поднял официальный курс доллара выше 37 гривен

Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова поднял курс доллара выше 37 гривен. Курс евро закрепился выше 40 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,0211 гривен за 1 доллар (+0,0298 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,5122 гривен за 1 евро (+0,0992 грн). Курс определяется котировками на международном рынке пары евро/доллар и не зависит от НБУ.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 37,02-37,04 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 37,69 гривен за доллар.

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, курс доллара вырос на межбанке за последние недели из-за смены тренда. "Сейчас мы являемся свидетелями уже привычного довоенного для нас процесса, когда сезонность или потребность в валюте растет, ведь происходит усвоение тех расходов, которые в течение года, возможно, накапливались и, как обычно, не успевали их реализовать", - сказал он.

Как отметил глава НБУ, "это привычный нормальный процесс", к которому стремился НБУ, переходя к управляемой гибкости курса.

В то же время, как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, на наличном рынке наблюдается обратная тенденция - доллар дешевеет. В итоге разница между официальным и наличным курсами сократилась с начала октября с 5 до 2%.

 

 

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