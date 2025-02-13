НБУ підняв курс злотого до гривні

Офіційний курс на 13 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,3954 гривень за 1 злотий (+0,0188 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,30 гривень і продають по 10,40 гривень. Курс купівлі зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль, але сьогодні зростання було мінімальним.

Офіційний курс на 14 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7996 гривень за 1 долар (+0,0069 грн).

Офіційний курс євро складе 43,4361 гривень за 1 євро (+0,0804 грн).