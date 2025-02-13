НБУ поднял курс злотого к гривне

Официальный курс на 13 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,3954 гривен за 1 злотый (+0,0188 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,30 гривен и продают по 10,40 гривен. Курс покупки вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд, но сегодня рост был минимальным.

Официальный курс на 14 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7996 гривен за 1 доллар (+0,0069 грн).

Официальный курс евро составит 43,4361 гривен за 1 евро (+0,0804 грн).