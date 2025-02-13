НБУ підвищує курс долара четвертий день поспіль, але зростання сповільнилося

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль, але сьогодні зростання було мінімальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 14 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7996 гривень за 1 долар (+0,0069 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,4361 гривень за 1 євро (+0,0804 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 10 копійок до 41,72-41,75 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 42,00 гривень.

Ситуація на ринку

Курс долара знижувався з початку лютого і впав до мінімуму за два місяці - до 41,47 грн/долар. Однак з початку цього тижня долар знову пішов угору.

За підсумками сьогоднішніх торгів на міжбанку знову намітився розворот тенденції. Не виключено, що завтра долар дещо подешевшає, якщо НБУ продовжить знижувати курс інтервенцій.