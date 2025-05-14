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НБУ підняв курс долара, євро знову різко подорожчав

Фото: курс долара зріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс єдиної європейської валюти зріс на 50 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5376 гривень за 1 долар (+0,0372 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 46,5886 гривень за 1 євро (+0,4962 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,49-41,52 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,75 гривень.

 

 

Очікування українців

За даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, споживчі настрої українців у квітні 2025 року значно погіршилися. Зокрема, впав індекс економічних очікувань.

Однак це не стосується курсу долара. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 20,1 п. і становить 128,2 п.

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