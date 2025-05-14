НБУ підняв курс долара, євро знову різко подорожчав

Очікування українців

За даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, споживчі настрої українців у квітні 2025 року значно погіршилися. Зокрема, впав індекс економічних очікувань.

Однак це не стосується курсу долара. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 20,1 п. і становить 128,2 п.

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