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НБУ поднял курс доллара, евро снова резко подорожал

Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс единой европейской валюты вырос на 50 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5376 гривен за 1 доллар (+0,0372 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,5886 гривен за 1 евро (+0,4962 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,49-41,52 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,75 гривен.

 

Ожидания украинцев

По данным ежемесячного исследования компании Info Sapiens, потребительские настроения украинцев в апреле 2025 года значительно ухудшились. В частности, упал индекс экономических ожиданий.

Однако это не касается курса доллара. Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 20,1 п. и составляет 128,2 п.

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