НБУ поднял курс доллара, евро снова резко подорожал

Официальный курс на 15 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5376 гривен за 1 доллар (+0,0372 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,5886 гривен за 1 евро (+0,4962 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,49-41,52 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,75 гривен.