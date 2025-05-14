Економічні очікування українців погіршилася, але курс долара хвилює значно менше

Індекс споживчих настроїв українців у квітні 2025 року зменшився на 5,2 пункти та становить 79,1 п. Водночас значно покращилися валютні очікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища зменшився і складає 59,8 п., що на 0,7 п. нижче за рівень цього показника у березні.

Індекс економічних очікувань у квітні зменшився на 8,2 п. та складає 91,9 п.

У квітні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 2 п. та складає 121,1 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 0,2 п. та складає 183,3 п. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 20,1 п. та складає 128,2 п.

"Індекс споживчих настроїв показує значимо негативну динаміку у квітні 2025 року. Ключовий драйвер зниження - негативні економічні очікування. Населення України більш негативно оцінює розвиток економіки країни, як впродовж року, так і впродовж 5-ти років (у порівнянні з попереднім періодом). При цьому, поточне становище населення України без значущих змін", - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.