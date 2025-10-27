UA

НБУ підняв курс долара на 7 копійок

Фото: Курс долара збільшився на 7 копійок (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні - на 7 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 28 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0704 гривень за 1 долар (+0,07 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 48,9742 гривень за 1 євро (+0,21 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 1-2 копійки до 42,09-42,11 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 24 жовтня.

udinform.com

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 24 жовтня зріс на 7 копійок до 42,32 гривень, водночас курс продажу євро збільшився на 13 копійок - до 49,34 гривень.

Прогноз курсу долара від МВФ

У звіті за жовтень Міжнародний валютний фонд опублікував новий прогноз середнього курсу долара у 2025 році - 42,3 гривні. У звіті за квітень, оцінка курсу становила 42,5 гривні. МВФ також очікує, що курс долара до 2030 року може зрости до 51,3 гривні.

