НБУ поднял курс доллара на 7 копеек

Официальный курс доллара на 28 октября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0704 гривен за 1 доллар (+0,07 грн).

Официальный курс евро составляет 48,9742 гривен за 1 евро (+0,21 грн).

На межбанке сегодня курс вырос на 1-2 копейки до 42,09-42,11 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 24 октября.

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 24 октября вырос на 7 копеек до 42,32 гривен, при этом, курс продажи евро увеличился на 13 копеек – до 49,34 гривен.