НБУ поднял курс доллара на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне – на 7 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 28 октября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0704 гривен за 1 доллар (+0,07 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составляет 48,9742 гривен за 1 евро (+0,21 грн).
На межбанке сегодня курс вырос на 1-2 копейки до 42,09-42,11 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 24 октября.
На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 24 октября вырос на 7 копеек до 42,32 гривен, при этом, курс продажи евро увеличился на 13 копеек – до 49,34 гривен.
В отчете за октябрь Международный валютный фонд опубликовал новый прогноз среднего курса доллара в 2025 году – 42,3 гривны. В отчете за апрель, оценка курса составляла 42,5 гривны. МВФ также ожидает, что курс доллара до 2030 года может возрасти до 51,3 гривны.