Курс долара Економіка Авто Tech

НБУ підняв курс долара до 42 гривень уперше з початку року

Фото: курс долара зріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав до максимуму з кінця січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9969 гривень за 1 долар (+0,0999 грн).

Вищим курс був тільки 29 січня 2025 року - 42,0195 грн/долар.

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,7668 гривень за 1 євро (+0,2166 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 14 копійок до 42,04-42,07 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 42,15 гривень, євро до 49,10 гривень.

 

 

Коментар НБУ

Нагадаємо, голова НБУ Андрій Пишний повідомив про дискусії з МВФ у рамках обговорення старої та нової програми з фондом.

Відповідаючи на запитання про тиск фонду для більш активної девальвації гривні, Пишний сказав, що остаточне рішення залишається з Національним банком.

Курс долараКурс євро