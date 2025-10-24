НБУ підняв курс долара до 42 гривень уперше з початку року

Офіційний курс на 27 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9969 гривень за 1 долар (+0,0999 грн).

Вищим курс був тільки 29 січня 2025 року - 42,0195 грн/долар.



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,7668 гривень за 1 євро (+0,2166 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 14 копійок до 42,04-42,07 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 42,15 гривень, євро до 49,10 гривень.